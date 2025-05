Grêmio perde dois laterais lesionados em jogo contra o Godoy Cruz

João Pedro saiu de maca do gramado da Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio perdeu dois laterais direito por lesões no mesmo jogo. Nesta terça-feira (13), contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana, João Pedro começou como titular, marcou gol e precisou ser substituído aos 41 minutos da primeira etapa.

Igor Serrote entrou no seu lugar e também precisou deixar o campo no início do segundo tempo.

Lesão de João Pedro

Autor do golaço que abriu o placar na partida, João Pedro começou a sentir dores no tornozelo esquerdo ao final do primeiro tempo, quando o placar já estava 1 a 1. Ele tentou seguir, mas desabou no gramado pouco depois.

Os médicos gremistas atenderam o lateral e indicaram a substituição do atleta, que deixou o gramado de maca.

Lesão de Igor Serrote

Momento em que Serrote precisa ser substituído. Duda Fortes/ / Agencia RBS

Titular nos últimos jogos, Igor Serrote então entrou em campo. Mas pouco ficou: cerca de 10 minutos, entre a primeira e a segunda etapa.

Aos três minutos da etapa final, em disputa de bola com Andino, Serrote levou a pior. Ao cair no gramado, o lateral gremista apontou dores no pulso esquerdo e deixou o campo de maca, dando lugar a João Lucas.