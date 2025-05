Grêmio lança uniforme cor azul celeste inspirado nos anos 1990 e 2000; veja fotos

O Grêmio lançou nesta sexta-feira (23) o novo uniforme reserva para a temporada de 2025. Inspirada em camisas emblemáticas das décadas de 1990 e 2000, a nova peça faz referência a momentos históricos vividos pelo Tricolor. A camisa surge com uma nova cor após sete temporadas.

Conforme o Grêmio, o modelo "partiu de um resgate afetivo da relação do torcedor com o azul celeste, cor que remete a títulos importantes e a uma era marcada por conquistas continentais, unindo tradição e inovação em cada detalhe". O lançamento contou com a participação de Arezo e Wagner Leonardo, do elenco masculino, Jardiel, da equipe Sub-20, e Mónica Ramos e Giovaninha, do elenco feminino.

Detalhes da camisa

Então, o tradicional branco do uniforme 2 dá espaço para o azul celeste. O uniforme tem grafismos ao longo da parte frontal e gola polo, que conta com listras das três cores do clube — assim como nas mangas.

Já na parte traseira da gola consta a palavra "Imortal". Abaixo dela, a bandeira do Rio Grande do Sul, junto ao logo da Umbro.

Como adquirir

O modelo estará disponível nas lojas físicas do Grêmio, no site da loja do clube e no e-commerce da Umbro a partir deste sábado (24).