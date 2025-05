Grêmio intensifica busca por novo goleiro

Com grandes atuações no início do ano, mas falhas recentes, Tiago Volpi tem sua situação reavaliada no Grêmio (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

O Grêmio busca um novo goleiro para o segundo semestre. A posição já estava no radar em virtude da possível saída de Gabriel Grando para o Palmeiras, mas pode virar uma prioridade a partir das falhas recentes de Tiago Volpi.

Conforme apurado por Zero Hora, o atual titular está sob análise. O atleta ainda tem certo crédito pelo histórico e pelas boas atuações no início do ano, mas os erros recentes ligaram um alerta na comissão técnica e na direção.

Reavaliação

Por conta disso, o clube definiu a busca por um goleiro com nível de titularidade como um dos alvos para as janelas de transferências previstas para o meio do ano.

Contudo, a situação está sob permanente reavaliação. Considerado um atleta com histórico de qualidade e com uma amostra relevante de boas atuações no início da temporada, Tiago Volpi pode seguir como titular caso volte a dar segurança ao gol gremista. Porém, caso as falhas persistam, o Tricolor pode iniciar o segundo semestre com outro atleta na meta.

De olho no mercado

Em qualquer cenário, porém, a contratação de um goleiro está no radar, seja para titularidade, seja para grupo, seja para uma disputa com Volpi.

Afinal, a direção analisa uma proposta do Palmeiras de U$S 1,5 milhão (cerca de R$ 10 milhões) pelo reserva Gabriel Grando. Logo, se a venda for concretizada, uma reposição será buscada.

Outras posições

Além do gol, o Grêmio deve buscar reforços para todos os demais setores nas duas janelas previstas para o meio do ano. A primeira, de apenas oito dias, será entre 2 e 10 de junho. Já a segunda será aberta em 10 de julho e terá encerramento no dia 2 de setembro.