Grêmio faz contato com clube português por goleiro

Matheus Magalhães chegou ao Ajax no começo do ano. Ajax / Divulgação

Com a possível venda de Gabriel Grando para o Palmeiras, o Grêmio já se movimenta no mercado em busca de alternativas. Alguns goleiros são sondados para eventual negociação. Um velho conhecido foi sondado mais uma vez: Matheus Magalhães.

O Tricolor conversou com o Braga, de Portugal, sobre a situação do goleiro do Ajax da Holanda. Uma condição foi repassada para o interesse avançar: somente uma venda seria aceita.

Segundo apurou Zero Hora, na última quinta-feira (15), um membro do departamento de futebol gremista fez um contato com um dirigente do Braga para saber condições para eventual investida.

Há boa relação por outras situações, mas também pelas conversas de janeiro, quando o Grêmio sondou Magalhães para substituir Marchesín. Na ocasião, o Braga sinalizou aceitar 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões) para liberar o atleta.

Depois, o Grêmio optou por fechar com Tiago Volpi, que estava no Toluca, e conseguiu a liberação sem custos no México. Magalhães saiu semanas depois para o Ajax, por cessão de seis meses, de graça.

Desejo de voltar ao Brasil

Em entrevista ao colunista Eduardo Gabardo, o goleiro garantiu foco na decisão do título holandês, mas admitiu o interesse em volta ao país:

— Eu, com a minha família, minha esposa e os quatro filhos acreditamos que é hora de ir para o Brasil. Sobre o Grêmio, no começo deste ano quase existiu o acerto, cheguei até a ver escola para os meus filhos em Porto Alegre. Mas nesta semana estou focado no último jogo pelo Ajax. Deixo tudo na mão de Deus. Mas a vontade de jogar no Brasil é grande.

Leia Mais Como o Grêmio planeja utilizar Villasanti e Edenilson contra o São Paulo

O Ajax tem a preferência de compra do profissional até 31 de maio por 3 milhões de euros. A política do clube foca em adquirir jovens, logo a tendência é que a cláusula não seja ativada e o cenário é incerto. O vínculo com os portugueses tem duração até metade de 2026.

O recado do Braga para o Grêmio é de aguardar o desfecho com o clube holandês para avançar, mas qualquer negociação terá final feliz caso haja ressarcimento. Nos bastidores, o valor especulado para venda seria de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,8 milhões na cotação atual).

O Grêmio não confirmou se fará proposta. O clube busca alternativas para suprir a possível venda de Grando ao Palmeiras. O desempenho de Volpi faz a direção analisar trazer um goleiro para disputar a titularidade.