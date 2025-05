Grêmio faz consulta por jogador do Juventude

Caíque fez três jogos no mês de maio, após longa recuperação de uma lesão no joelho.

O Juventude, no entanto, afirmou que não pretende liberar o volante. As conversas não avançaram. O jogador tem contrato com o clube da Serra até o final de 2025.

Três jogos após lesão

O meio-campista voltou a jogar em maio. Em agosto de 2024, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Ele fez três partidas nas últimas semanas. O rendimento na última temporada, principalmente no Gauchão, o colocou no radar de diversos clubes.