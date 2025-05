Grêmio enfrenta um São Paulo repleto de ex-gremistas

Ferreira foi negociado em 2024. André Ávila / Agencia RBS

O confronto pela nona rodada do Brasileirão renderá ao Grêmio uma série de reencontros com o passado recente. Afinal, o São Paulo, adversário nesta noite, às 21h, no Morumbi, tem seis profissionais com passagem pela Arena.

São cinco jogadores que vestiram a camisa gremista nos últimos anos. O último foi Ferreira, ponta negociado em 2024, com o clube do Morumbi, mas que somente agora tem se firmado como titular do treinador Luís Zubeldia.

Fizeram a ponte direto do Grêmio para o São Paulo, mas já há mais tempo: Alisson e Luciano. O primeiro foi transformado em volante pelo treinador Dorival Júnior em 2023 e tem vivido bons momentos na equipe desde então. O segundo, mesmo sendo reserva, é considerado uma espécie de xodó do time.

Wendell, lateral-esquerdo, revelado pelo Grêmio no cenário nacional, vendido em 2014 ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, ainda não conseguiu deslanchar. Os gaúchos tentaram a repatriação, mas esbarraram nos valores solicitados, assumidos pelos paulistas. A tendência é que ele fique no banco para o jovem Enzo atuar.

O outro nome, que chegou em 2025, é o zagueiro Ruan. Lançado em 2021, ano do último rebaixamento gremista, ele foi negociado com o futebol italiano. Ele vem ganhando espaço e tende a reencontrar o Grêmio pela primeira vez desde a saída.

Além do quinteto, nos bastidores, há também o executivo Rui Costa. Ex-conselheiro, membro de departamento jurídico do clube, virou membro do futebol até se tornar profissional da pasta em 2013. Saiu de Porto Alegre em 2016 a tem passagens por outros clubes do Brasil.

Pelo lado gremista, apenas um jogador trabalhou no Morumbi. Tiago Volpi foi o titular no gol, mas encontrou resistência pelas atuações e acabou sendo negociado com o futebol mexicano. Mesmo assim, na pós Rogério Ceni, ele é dos arqueiros com mais atuações pela equipe são paulina.