Grêmio e Pavon têm reunião sobre futuro do atacante

O estafe do argentino passou por Porto Alegre na última semana. Jefferson Botega / Agencia RBS

Principal reforço do Grêmio em 2024, Pavon tem sido criticado pelo desempenho pelo clube. A saída do ponta foi especulada nas últimas semanas, mas o movimento do Tricolor foi na direção contrária numa reunião com o estafe do atleta: transmitir confiança ao atacante.

Segundo apurado por Zero Hora, o estafe do argentino passou por Porto Alegre na última semana entre os jogos contra o CSA, pela Copa do Brasil, e Santos, pelo Brasileirão. Uma reunião ocorreu nas dependências do CT Luiz Carvalho entre os dirigentes e os representantes na última sexta-feira (23).

Pelo lado gremista, os responsáveis pelas conversas foram o executivo Luís Vagner Vívian e o coordenador técnico Felipão. O tema foi a sequência e aproveitamento do jogador em Porto Alegre. A comunicação repassada é pela utilização e confiança no rendimento do ponta.

Pavon foi comprado em fevereiro de 2024 por cerca de U$S 4 milhões junto ao Atlético-MG. Pelo Grêmio, ele soma 56 jogos com oito gols e 11 assistências no período.

Saída apenas com boa oferta

O desempenho, alvo de críticas, de alguns torcedores, gerou especulações de eventual saída, mediante investida de outras equipes. Houve a garantia que o camisa 7 só sairá caso chegue uma oferta satisfatória e seguirá disputando a titularidade com Mano Menezes.

Pavon levou um mês para atuar com a nova comissão técnica em virtude de desconforto muscular e também no tornozelo, problema crônico da carreira. Desde o jogo do retorno, contra o São Paulo, ele engatou quatro partidas consecutivas, sendo titular contra o Sportivo Luqueño-PAR, pela Sul-Americana.

Nem Grêmio e empresários receberam propostas pelo atacante nas últimas semanas. Algumas consultas chegam do futebol argentino, mas principalmente dos EUA e futebol asiático. O vínculo dele com o clube tem duração até 2026.