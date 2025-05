O Grêmio espera ter Pavon e Arezo de volta para a partida contra o Santos, no domingo (4), pelo Brasileirão. Os dois atacantes estão praticamente recuperados dos problemas musculares que os tiraram dos últimos jogos.

Após a sequência de viagens dos últimos dias, encerrada com a derrota para o CSA pela Copa do Brasil, a situação física de alguns jogadores merece atenção. A comissão técnica se preocupa, especialmente, com os meio-campistas Edenílson e Villasanti. O paraguaio não jogará contra o Santos, pois está suspenso.