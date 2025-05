Grêmio deixa de faturar milhões após eliminação para o CSA na Copa do Brasil

Empate decreta a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

A eliminação para o CSA, na terceira fase da Copa Brasil, impede o hexacampeonato do Grêmio, mas também afeta diretamente as finanças do clube. O time deixará de embolsar milhões, que seriam pagos em caso de classificação às oitavas de final.

Nesta terça-feira (20), o Tricolor empatou com o CSA em 0 a 0 e deixou a Copa do Brasil. Com a eliminação, o Grêmio deixou de faturar R$ 3.638.250. Além disso, perde a chance de disputar as próximas fases, que rendem premiação superior em caso de classificação.

Na segunda fase, quando eliminou o Athletic, de Minas Gerais, o clube gaúcho recebeu R$ 2.315.250. Antes, ao superar o São Raimundo, de Roraima, faturou R$ 1.874.250.

Por participar da primeira fase, o Tricolor embolsou R$ 1.543.500. Sendo assim, a equipe lucrou R$ 5.733.000 na Copa do Brasil deste ano.

Agora, o Grêmio segue na disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que está na 17ª posição, com nove pontos. Da mesma forma, ainda disputa a Copa Sul-Americana, em que garantiu vaga em uma próxima fase. A última rodada determinará se será os playoffs ou as oitavas de final.

Confira quanto os clubes recebem a cada classificação na Copa do Brasil

1ª fase

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 – Série A

R$ 1.543.500 – Série B

R$ 1 milhão – Outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250

Oitavas de final

R$ 3.638.250

Quartas de final

R$ 4.740.750

Semifinal

R$ 9.922.500

Final

Vice-campeão R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na eliminação para o CSA