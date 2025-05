Grêmio define estratégia na busca por reforços

Dirigentes reavaliaram decisão tomada no começo de 2025.

O Grêmio definiu um parâmetro importante na busca por reforços para as próximas duas janelas de transferências de 2025.

O Tricolor evitará trazer jogadores estrangeiros pelo limite da CBF de nove relacionados por partidas. Caso traga algum atleta de fora do país, algum jogador do elenco deve sair.

11 estrangeiros

Recorde

Sob o comando de Gustavo Quinteros, que treinou o Tricolor entre janeiro e abril, foram três estrangeiros buscados (Amuzu, Critian Olivera e Cuellar), chegando a marca expressiva, recordista no Brasil. O antigo comandante relatou aos dirigentes que conseguiria rodar o elenco sem problemas na gestão do vestiário.

Brasileiros

Entretanto, com a mudança na comissão técnica, o posicionamento da direção mudou. Agora, o foco estará em brasileiros para evitar deixar peças importantes sobrem do banco. Contra o CSA, pela Copa do Brasil, Cuellar estava lesionado e Cristaldo teve que ficar de fora dos relacionados em virtude da regra.