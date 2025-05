Grêmio de Mano Menezes chega ao quinto jogo fazendo contas para ser líder na Sul-Americana

Treinador gremista destaca que só há evolução com resultado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O quinto jogo de Mano Menezes no Grêmio ganhou um elemento a mais de pressão. Nesta quarta-feira (7), às 21h30min, em Lima, no Peru, o Tricolor precisa vencer o Atlético Grau por dois ou mais gols de diferença para assumir a liderança da sua chave na Copa Sul-Americana. Isso porque o Godoy Cruz fez 1 a 0 no Sportivo Luqueño, na noite de terça-feira (6) e chegou a dez pontos (sete gols feitos e saldo positivo de cinco). O Grêmio tem sete pontos, com seis gols marcados e saldo três.

Assumir a ponta do Grupo D daria tranquilidade maior ao time, que jogará em casa as últimas duas rodadas. Nesta projeção, bastaria empatar com o Godoy Cruz e vencer o Sportivo Luqueño para passar de fase (só o campeão de cada chave avança). Os segundos colocados precisam disputar um mata-mata contra um time que virá da Libertadores (um dos terceiros colocados).

Depois da vitória sobre o Santos pelo Brasileirão, o Grêmio espera entrar em um novo momento sob o comando da atual comissão técnica.

Uma maratona de muitos jogos, poucos treinos e várias conversas com o grupo de jogadores para tentar transmitir as novas ideias que guiam o time. Mas que, na avaliação de Mano, começou a mudar com o resultado positivo do último domingo.

— Esse é um primeiro passo (vencer). Só existe evolução com resultado. Pode-se fazer coisas boas, se o resultado não vem nunca ele dá essa confiança, essa segurança de que as coisas vão andar para frente, essa é a maior importância do jogo de hoje (domingo) diante do nosso torcedor, sair visualmente da zona (de rebaixamento) em termos de pontuação é importante, isso abre uma condição e uma perspectiva melhor para o futuro — comentou Mano, após a vitória sobre o Santos.

Próximo passo

Outro passo que a comissão técnica pretende botar em prática agora é tornar a equipe mais ofensiva. E para isso, uma função é considerada fundamental. Mesmo com o mistério entre Cristaldo e Monsalve, o técnico quer contar com um meia em campo como parte da estratégia que ele pretende adotar. O problema é que o rendimento dos dois jogadores está muito abaixo do esperado.

— Acho que eles sofrem muito em função de tudo que estava acontecendo. Da equipe, das dificuldades da equipe, da saída de bola, a equipe jogava muito direto. Quando uma equipe joga muito direto, por escolha da ideia, os meias começam a ver a bola passar muito por cima deles. Então, se queremos ter meia, temos que jogar um futebol que privilegia os meias. Que faça eles participarem do jogo com prazer. Aí todos saem ganhando — projetou.

A direção entende que os 16 dias de trabalhos completados nesta quarta de trabalho de Mano, com o quinto jogo nessa sequência, colocou o grupo de volta a um caminho positivo.

— Sem dúvidas está apresentando evolução. O Mano está simplificando um pouco mais as coisas, ao estilo dele. Entendendo as características dos jogadores e adaptando o sistema a eles. Quinteros tinha um modelo e fazia os jogadores se adaptarem. O Mano faz o contrário — disse o diretor de futebol Guto Peixoto.

Para que a confiança siga aumentando, o Grêmio acredita em um bom resultado contra o Atlético Grau. Uma vitória para agregar mais coisas positivas ao ambiente e respaldar a aposta em Mano Menezes para comandar o clube até o fim de 2025.