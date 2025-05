Grêmio confirma nova lesão em Edenilson

Edenilson saiu lesionado na partida contra o Santos, no dia 4 de maio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio confirmou a ausência de Edenilson na partida contra o São Paulo, neste sábado (17), pelo Brasileirão. O meia, que iria voltou no confronto, sentiu nova lesão na coxa direita, mais grave que a anterior. Agora, o prazo de recuperação será maior e há chances dele retornar somente depois da pausa para o Mundial de Clubes.

Em nota no site do clube, o problema foi informado como sendo uma “lesão exacerbante grau II-b no bíceps femoral da coxa direita”. Nas últimas duas semanas, o Tricolor tratou uma moléstia de grau 1-b na mesma região.

O atleta já iniciou recuperação com a fisioterapia.

Edenilson foi preparado para retornar contra o São Paulo. Ele seria titular do meio-campo no Morumbi, além de alternativa emergencial para a lateral direita, que sofre com baixas.

Relacionados para o jogo contra o São Paulo:

Goleiros : Tiago Volpi, Gabriel Grando e Jorge;

: Tiago Volpi, Gabriel Grando e Jorge; Zagueiros : Jemerson, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo;

: Jemerson, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo; Laterais : João Pedro, Luan Cândido, Lucas Esteves e Marlon;

: João Pedro, Luan Cândido, Lucas Esteves e Marlon; Meio-campistas : Camilo, Dodi, Monsalve, Cristaldo, Villasanti e Ronald;

: Camilo, Dodi, Monsalve, Cristaldo, Villasanti e Ronald; Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite e Pavon.