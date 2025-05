Grêmio comunica que lateral-direito passará por cirurgia

Segundo o comunicado divulgado pelo clube, João sofreu fratura do maléolo medial do tornozelo esquerdo. O Grêmio não divulga estimativas, mas a tendência é de que o período de recuperação seja de três meses.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio:

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral João Pedro sofreu fratura do maléolo medial do tornozelo esquerdo durante a partida do último domingo, contra o Bahia, na Arena, e precisará passar por uma cirurgia para fixação da fratura.