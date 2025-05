Grêmio cobra gestão da Arena por falhas no acesso e pela condição do gramado no jogo contra o Santos

Gramado da Arena ficou danificado em razão da montagem de um palco na área norte do estádio. Arena do Grêmio / Divulgação

Em uma nota oficial divulgada nesta terça-feira (6), o Grêmio demonstrou sua insatisfação com os problemas ocorridos na Arena antes e durante a partida contra o Santos.

No domingo, uma série de torcedores gremistas relataram terem enfrentado dificuldades para entrar no estádio por problemas no reconhecimento facial e das carteiras de sócio. O fato já tinha ocorrido em outras partidas desta temporada.

O Grêmio afirmou que a responsabilidade do ocorrido é da Arena. Por sua vez, a gestora do estádio ainda não deu sua versão sobre o episódio.

A BePass, empresa que presta o serviço das catracas no estádio, apontou que fará as alterações que causaram o erro.

Críticas à gestora do estádio

Na nota, o clube direcionou críticas à Arena Porto-Alegrense, empresa gestora do estádio, responsabilizando-a pelas falhas no sistema de reconhecimento facial que causaram longas filas e atrasos na entrada de torcedores, além de questionar a qualidade do gramado.

A manifestação do Grêmio repercute as inúmeras reclamações de torcedores que enfrentaram dificuldades para acessar o estádio, muitos deles perdendo parte do jogo devido à ineficiência do sistema de reconhecimento facial.

O clube classificou como "inadmissível" que seus torcedores enfrentem tais obstáculos, tanto na compra de ingressos online quanto no acesso físico à Arena.

"Não é admissível que nosso torcedor enfrente qualquer dificuldade para a aquisição de ingressos (seja permanecendo longos períodos em filas virtuais, seja esbarrando em frustradas tentativas de identificação facial)", expressou o Grêmio na nota.

O clube salientou que essas questões estão sob a responsabilidade da Arena Porto-Alegrense, que, segundo a direção gremista, tem falhado em solucionar os problemas recorrentes em seu sistema de vendas.

O Grêmio também criticou a formação de "filas imensas" para acesso ao estádio, contrastando com o "conforto prometido" aos torcedores. O clube atribuiu a baixa presença de público à política de preços estabelecida unilateralmente pela gestora da Arena.

Preocupação com o gramado

As críticas não se restringiram aos problemas de acesso. O Tricolor também manifestou sua preocupação com as condições do gramado, que teria sido "refeito às pressas" e apresentava "imperfeições perceptíveis" na partida contra o Santos. O clube ressaltou o impacto negativo de um gramado inadequado no desempenho da equipe.

"Quando o torcedor é prejudicado, o Grêmio também é; quando o gremista deixa de ir ao estádio, o time perde um apoiador. Quando o gramado é ruim, a equipe não desenvolve seu melhor potencial. São detalhes que fazem a diferença", ponderou o clube na nota.

Inadimplências

O Grêmio afirmou ter cumprido rigorosamente todas as suas obrigações contratuais relativas ao negócio Olímpico/Arena.

No entanto, o clube alega que, além de "inadimplências reiteradas" por parte da gestora, que estão sendo discutidas judicialmente, o Grêmio e a sua torcida têm sofrido com a "má prestação de serviços" ao longo dos anos.

Finalizando a manifestação, o Grêmio assegurou aos seus torcedores que "as medidas cabíveis foram e continuarão sendo tomadas na defesa do Grêmio e de sua imensa torcida".

O que dizem os envolvidos?

Conforme a BePass, que presta o serviço de reconhecimento facial da Arena do Grêmio, uma reunião foi realizada na manhã de segunda-feira (5) para a avaliação dos problemas.

Para a empresa, o principal entrave seria uma regra de acesso para sócios do clube acessarem o estádio em diferentes portões.

"Estamos analisando essa regra e vamos fazer alteração que eles quiserem", diz a nota da BePass.

Consultada pela reportagem, a Arena ainda não se manifestou sobre o ocorrido.