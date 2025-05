Grêmio anuncia promoções para mobilizar a torcida contra o Santos e reverter crise de público dos últimos jogos

Grêmio aposta no fator local para tentar reagir na temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em uma tentativa de reacender a chama da torcida, o Grêmio anunciou uma série de promoções para o confronto do próximo domingo (4), contra o Santos, válido pela 7ª rodada do Brasileirão.

A iniciativa, que inclui ingressos a preços mais baixos para crianças e adolescentes e descontos na loja oficial, surge em um momento delicado para o clube, marcado por atuações irregulares em campo, ingressos com valores considerados elevados e, consequentemente, um público abaixo do esperado nas últimas partidas.

A medida mais chamativa é a oferta de ingressos com valor de R$ 20 para menores de 18 anos.

Além disso, a esplanada da Arena será palco de atividades com brinquedos, buscando criar atrair crianças e criar um ambiente festivo ao redor do estádio.

Os bilhetes para adultos, entretanto, seguem com os valores divulgados no início da semana.

Valores dos ingressos para Grêmio e Santos. Divulgação / Grêmio

Arquibancada é reflexo do desempenho

O Grêmio tem sentido no estádio o peso de uma temporada aquém das expectativas. O desempenho instável da equipe, que não vence há seis partidas, somado aos preços praticados nos ingressos resultou em arquibancadas vazias nos últimos jogos.

A baixa presença de público, inclusive no Gre-Nal do Brasileirão, soou como um alerta para a diretoria e gestão da Arena. No clássico, o público foi de quase 27 mil, menos da metade da capacidade do estádio.

Antes, contra o Flamengo, o público foi de 23 mil, enquanto apenas 12 mil estiveram presentes contra o Atlético Grau e 19 mil contra o Atlético-MG.

Descontos na loja

Paralelamente à oferta de ingressos, o clube também anunciou descontos na linha de produtos Umbro 2024 na GrêmioMania: 40% para sócios e 20% para não sócios.

Pedido de Mano

Após a derrota para o CSA, pela Copa do Brasil, Mano Menezes abordou a importância do fator casa e da presença da torcida para o desempenho do Grêmio.

Para o duelo contra o Santos, o treinador fez um apelo ao apoio dos torcedores.

— É o primeiro jogo que vamos fazer como mandante comigo como treinador. O ambiente de jogo interfere muito para as equipes. Nós precisamos da nossa torcida. A gente pede o voto de confiança. Isso já foi demonstrado no Gre-Nal — destacou.