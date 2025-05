Grêmio anuncia promoção de ingressos para o jogo contra o Sportivo Luqueño

Torcida do Grêmio está convocada para o jogo contra o Luqueño.

Para o público em geral, o ingresso mais barato terá o valor de R$ 60 (inteira). Os não sócios poderão comprar bilhetes a partir desta terça-feira (27). Os preços promocionais são para os setores Arquibancada Norte, Gramado Sul, Superior Norte e Sul. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site arenapoa.com.br .

Confira o valor dos ingressos:

