Grêmio anuncia promoção de ingressos para decisão contra o CSA

Grêmio busca apoio dos torcedores para decisão contra o CSA. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio anunciou uma promoção de ingressos para a partida contra o CSA, na próxima terça-feira (20), que decidirá o futuro do clube na Copa do Brasil. Depois da derrota em Maceió, o Tricolor precisa de uma vitória para seguir na competição.

Haverá ingressos solidários à venda, com valores promocionais, para dois setores da Arena. O Gramado Sul terá 50% de desconto. Para o Gramado Leste, o valor do desconto será de 25%. Quem adquirir as entradas precisará doar 1kg de alimento não perecível no dia do jogo.

O ponto de arrecadação do Banco de Alimentos estará localizado no pé da rampa leste da Arena, facilitando o acesso dos torcedores. No local, será feita a troca do alimento por um ticket que garantirá a entrada no estádio, conforme orientação do Grêmio e da Arena.

Para os torcedores que esquecerem de levar o alimento, haverá a possibilidade de adquirir o ticket no valor de R$10.

Grêmio e CSA se enfrentam na terça-feira (20), às 21h30min, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Confira o valor dos ingressos para Grêmio x CSA

Reprodução / Grêmio