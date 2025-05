Grêmio amarga nova decepção e agora busca se reorganizar para dias melhores na temporada

Jogadores do Grêmio lamentam as chances perdidas. Renan Mattos / Agencia RBS

Vergonha, vergonha, time sem vergonha... O grito não é inédito em estádios pelo Brasil. E mesmo em baixo número, cerca de 13 mil torcedores acompanharam a eliminação do Grêmio na Arena para o modesto CSA. No final, o sentimento do torcedor foi ouvido alto e claro.

A cena da zona mista da Arena ao término do jogo foi de caos. De um lado, comemoração e festa dos jogadores do CSA. Enquanto isso, no túnel de acesso ao vestiário gremista, empurrões e gritaria. Uma manifestação dos atletas e dos dirigentes por, na avaliação do Grêmio, de mais um erro de arbitragem.

— É inadmissível o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. Mais uma vez, a gente vê um jogo de uma Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que tem erros gravíssimos de arbitragem. A gente vive dizendo que a banca paga e a banca recebe, mas contra o Grêmio, mais uma vez, a banca só paga, nunca recebe — disse o presidente gremista, Alberto Guerra.

Mas pelo torcedor, a indignação foi causada por 103 minutos sem os gols necessários para a classificação contra um adversário da Série C. E por apenas uma vitória em nove jogos sob o comando de Mano Menezes.

— É ruim ouvir que você é um time sem vergonha. O que acontece dentro de campo faz o torcedor externar isso. Tentaram ajudar a equipe. Temos que fazer mais para os trazer de volta à Arena — lamentou Mano.

O técnico também tentou explicar as dificuldades da sua equipe pela parte física dos atletas. Algo, na avaliação do treinador, pela troca de metodologia de trabalho em relação à comissão técnica de Gustavo Quinteros.

— Avisei os jogadores que se cuidassem muito. Que a transformação do trabalho teria a possibilidade de lesões. A carga de força era baixa. Na filosofia do trabalho anterior, é muito diferente do que acreditamos ser necessário para jogar de três em três dias. Isso deixa o time abaixo. Agora começamos a competir. Não escolhemos ficar defensivos contra o São Paulo. Ninguém escolhe. É ruim. É muito melhor ser ofensivo. Estou completando um mês e jogamos nove partidas. Não tem milagres. Isso leva tempo. Mas vai acontecer — comentou.

Pedido de contratação

Além da melhora física com os treinos, Mano também falou que a equipe irá melhorar com o acréscimo de um meia-atacante na janela de transferências. Uma peça que, segundo o técnico, ajudará que os outros jogadores evoluam também.

— A gente tem oscilado ainda. Não temos um rendimento constante de ninguém. A nossa questão é do meio, de modo geral. Temos que encontrar isso. Vamos trabalhar para que isso se resolva. Precisamos achar um quarto jogador, uma ajuda de um outro meia. É difícil um meia sozinho sustentar isso - projetou.

Sem Jemerson, a tendência é de que o Grêmio vá repetir o mesmo modelo defensivo usado contra o CSA. Com a esperança de que dias melhores virão para o clube.