Grêmio aciona STJD contra o Juventude por suposta prática de preços abusivos

Partida entre Juventude e Grêmio é válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio informou na noite desta sexta-feira (30) que ingressou com Medida Inominada no STJD em razão da política de preços adotada pelo Juventude para a partida de domingo (2), válida pelo Brasileirão.

Em nota, o clube da Capital alega que "há clara desigualdade nos valores praticados na venda de ingressos". Sócios do time da Serra podem comprar ingressos, na promoção, a R$ 40, enquanto que o custo da entrada para a torcida gremista é de R$ 200.

A ação do Grêmio baseia-se no Regulamento Geral de Competições da CBF. Segundo o documento, deve ser garantida a isonomia no preço dos ingressos para setores equivalentes, independentemente da torcida.

No comunicado, o Tricolor declarou que tentou uma resolução amigável, com ofício e diálogo institucional. No entanto, sem sucesso nas conversas, optou pela judicialização da questão no âmbito desportivo.

O clube afirmou, ainda, que em 2024 teve decisão liminar favorável em situação semelhante envolvendo o Juventude. Na ocasião, o STJD determinou correção dos valores cobrados.

A reportagem de Zero Hora tentou contato o Juventude, mas não teve retorno.

Confira a nota do Grêmio na íntegra

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que ingressou com Medida Inominada no STJD em razão da política de preços adotada pelo Esporte Clube Juventude para a partida do próximo domingo (02/06), válida pelo Campeonato Brasileiro 2025.

Enquanto torcedores do clube mandante podem adquirir (através de promoção aos sócios) ingressos por R$ 40,00, o ingresso destinado à torcida gremista está sendo vendido por R$ 200,00, configurando clara desigualdade.

Embora tenha havido tentativa prévia de resolução amigável por parte do Grêmio, por meio de ofício e diálogo institucional, as tratativas restaram infrutíferas, o que motivou a judicialização da questão no âmbito desportivo.

A ação do Grêmio baseia-se no Regulamento Geral de Competições da CBF, que garante isonomia na precificação de ingressos para setores equivalentes, independentemente da torcida.

Situação semelhante já foi objeto de decisão liminar favorável ao Grêmio em 2024, quando o STJD determinou a correção dos valores cobrados em partida contra o mesmo adversário.

O Clube reafirma seu compromisso com o respeito ao torcedor e atuará firmemente para garantir tratamento igualitário nas competições nacionais."