Grêmio 1x1 Godoy Cruz: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Sul-Americana

João Pedro marcou o gol do Grêmio no início da partida.

Grêmio e Godoy Cruz ficaram no empate em 1 a 1 nesta terça-feira (13), na Arena. A partida era válida pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

João Pedro marcou um golaço com 5 minutos de partida. Aos 28, Santino Andino empatou para o time argentino em falha de Volpi. O Tricolor ainda teve dois possíveis pênaltis não marcados.

Com o resultado, o Grêmio fica na segunda posição do Grupo D, com 9 pontos, e precisa torcer por resultado paralelo para garantir a classificação direta na próxima rodada.