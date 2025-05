Grêmio 1x0 Sportivo Luqueño: veja o gol e os melhores momentos da partida pela Sul-Americana

Gol da partida foi marcado aos 30 minutos do segundo tempo.

O Grêmio bateu o Sportivo Luqueño , nesta quinta-feira (29), por 1 a 0, na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O gol da partida foi marcado por Riquelme, 18 anos. Veja abaixo os melhores momentos do jogo .

Com um time reserva, o Tricolor ficou com um a mais desde os 38 minutos da etapa inicial. Mesmo assim, só conseguiu chegar ao gol contra o já eliminado Sportivo Luqueño aos 29 do segundo tempo. Na sequência, os paraguaios tiveram mais um jogador expulso.