Gols sofridos no fim das partidas ligam alerta no Grêmio

Mano Menezes busca aumentar a solidez defensiva do Grêmio Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O alto número de gols sofridos nos minutos finais dos jogos é motivo de alerta no Grêmio. Apesar de diagnosticar uma maior solidez defensiva da equipe nas últimas partidas, a comissão técnica tricolor busca corrigir a vulnerabilidade apresentada pelo Tricolor na etapa final, sobretudo depois dos 40 minutos do segundo tempo.

Desde que Mano Menezes assumiu o comando, o Grêmio sofreu 10 gols em oito jogos, sendo que oito gols ocorreram no segundo tempo. Destes, cinco foram sofridos nos cinco minutos finais das partidas.

O Tricolor levou gols nos minutos finais ainda no empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz (41 minutos do segundo tempo), na derrota por 3 a 2 para o CSA (aos 42 e aos 47 minutos do segundo tempo) e no empate por 1 a 1 com o Bragantino (44 minutos do segundo tempo).

Além disso, o time de Mano Menezes sofreu mais três gols no segundo tempo dos jogos: no empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz (aos 18 minutos), no empate por 1 a 1 com o Vitória (21 minutos) e na derrota por 2 a 1 para o São Paulo (aos 4 minutos).

Desde que o treinador assumiu o cargo, a equipe só foi vazada no primeiro tempo em três oportunidades em oito jogos: na derrota por 3 a 2 para o CSA (aos 14 minutos) e no empate por 1 a 1 com o Godoy Cruz (aos 29 minutos).

Além disso, com Mano Menezes, são apenas duas partidas sem ser vazado. A vitória por 1 a 0 sobre o Santos e o empate em 0 a 0 com o Atlético Grau.

A avaliação é de que o time vem começando as partidas mais bem organizado defensivamente. Um dos objetivos da comissão técnica agora é manter o time sólido ao longo de todo o jogo e não apenas na primeira metade.

A defesa do Grêmio com Mano

10 gols sofridos em oito jogos sob o comando de Mano Menezes

8 gols sofridos no segundo tempo

5 gols sofridos depois dos 40min do segundo tempo

Gols sofridos com Mano por jogo

Godoy Cruz 2x2 Grêmio

Gols sofridos aos 18 e aos 41 minutos do segundo tempo.

Vitória 1x1 Grêmio

Gol sofrido aos 21 minutos do segundo tempo.

Grêmio 2x3 CSA

Gols sofridos aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 42 e 47 minutos do segundo tempo.

Grêmio 1x1 Bragantino

Gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo.

Grêmio 1x1 Godoy Cruz

Gol sofrido aos 29 minutos do primeiro tempo.

São Paulo 2x1 Grêmio

Gols sofridos aos 4 e aos 40 minutos do segundo tempo.