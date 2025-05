Goleiro do Grêmio negocia com o Palmeiras

Conversas devem avançar durante maio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mesmo na reserva do Grêmio, Gabriel Grando desperta o interesse de outro gigante do futebol brasileiro. O Palmeiras tem tratativas para contratar o goleiro. Os paulistas acenam com um projeto para o jogador de 25 anos e tenta avançar na compra. Em paralelo, um clube italiano também está no páreo.

Segundo apurado por Zero Hora, há boa relação entre Grêmio e Palmeiras. As conversas acontecem há algumas semanas e uma proposta é formulada. O Tricolor sinaliza eventualmente com a liberação de compensação financeira. Os valores propostos para a transação ser realizada não foram reavaliados.

A situação deverá avançar no mês de maio em virtude do desejo de contar com o atleta na composição do grupo na disputa do Mundial de Clubes entre junho e julho. O projeto é que ele seja o goleiro reserva de Weverton.

Marcelo Lomba, ex-Inter, deve deixar o Palmeiras até dezembro, quando termina o contrato. Desta forma, ele seria preparado para o futuro.

No Grêmio, Grando é reserva de Volpi. Ele tem apenas sete jogos no ano. Em 2024, chegou a ser emprestado para o Cruzeiro, onde não atuou. Ele deseja jogar com mais frequência e no Palmeiras há possibilidade pela visibilidade do titular que é chamado eventualmente a Seleção Brasileira. Rogério Godoy, preparador da posição, conhece o jogador das categorias de base gremista.

O interesse italiano é colocado em segundo plano neste momento. O clube é mantido em sigilo. O jovem possui passaporte do país, desta forma, não ocuparia vaga extracomunitária.

O contrato de Grando com o Grêmio tem duração até dezembro de 2026. Por enquanto, não há movimentação para renovar o vínculo. Profissional desde 2021, ele acumula 95 partida pelo clube.