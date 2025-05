Gaúcho assistiu vitória de João Fonseca e "viralizou" após aparecer na transmissão do evento. Arquivo Pessoal / Reprodução

Se hoje João Fonseca parece jogar sempre de local no saibro francês, é porque há algo de mágico entre o Brasil e as quadras de Roland Garros. Pouco antes de Rafael Nadal enfileirar títulos por lá, foi um "manezinho" de camisa azul e amarela e com um apelido de quatro letras o responsável pelo nascimento dessa mística.

Demorou um par de décadas, mas o raio voltou a cair aos pés da Torre Eiffel. E, de novo, quatro letras resumem uma direita potente, de alguém que parece não sentir o peso do legado de Philippe Chatrier. Quando isso acontece, é preciso querer estar nas arquibancadas da Cidade Luz para testemunhar.

É o caso do jovem tenista Tomás Macedo, de 16 anos, natural de Porto Alegre, e que mora em São Paulo desde 2020. O perfil oficial do Grêmio no Instagram fez uma postagem na qual ele aparece ao fundo. Tomás está em Paris desde a semana passada e viajou especialmente para conhecer a cidade e também sentir o "ambiente" do torneio.

— Está sendo inesquecível. Assistir aos melhores do mundo. Minha família toda joga tênis, e está sendo uma experiência que vai ficar pra sempre — destacou.

Está sendo inesquecível TOMÁS MACEDO tenista de 16 anos

Macedo se disse surpreso pelo "ambiental" na quadra. Ele assistiu ao segundo jogo de João, a vitória por 3 sets a 0 contra o francês Pierre Herbert, na quinta-feira (29).

— Ficar tão próximo dos jogadores me deixou muito surpreso. Não esperava que fosse dessa forma. Muita torcida, muitos brasileiros, contra os locais. Foi sensacional. Clima de Copa Davis.

Virou meme

Já o gaúcho Lourenço Neumann Seibt, de 23 anos, natural de Nova Petrópolis, viralizou na página “Museu de Memes do Grêmio”. Ele foi flagrado na arquibancada com uma camisa do clube, na estreia de João Fonseca no torneio, na vitória por 3 a 0 sobre o polonês Hubert Hurkacz, na terça-feira (27). A expectativa para a partida, mesmo sendo um jogo de primeira rodada, ajuda a dar um termômetro sobre o fenômeno João Fonseca:

— Fiquei três horas na fila, vi só o último set. Mas foi um jogo fácil pro João — pontuou.

Clima de futebol

Desde que João Fonseca entrou para o circuito profissional, a principal crítica dos adversários diz respeito ao ambiente na quadra. O tênis é conhecido por ser um esporte mais “elegante”. A modalidade exige silêncio do público durante as disputas dos pontos.

Mais efusivos, os brasileiros desafiam a lógica das competições e, por vezes, incomodam os rivais. Após eliminar João em Miami, Alex de Minaur devolveu a provocação e escreveu “Rio Open” na câmera, em alusão ao ambiente na quadra.

"Passou por cima"

Nos arredores das quadras, Seibt afirma que a presença de brasileiros é grande. Mas que, especificamente no confronto contra Hurkacz, isso não teve tanto peso:

— Ele estava tão acima do polonês, que não estava 100% fisicamente, que isso nem influenciou. João passou por cima naquele jogo — elogiou.

Relação entre ídolo e torcida

Brasileiro está na Europa desde 2024. Arquivo Pessoal / Reprodução

Estudante de Engenharia de Controle e Automação na UFRGS, Seibt está na França desde agosto de 2024, em um programa de intercâmbio da universidade. Ele mora na cidade de Gif-sur-Yvette, a cerca de uma hora de Paris. Seibt é fã de tênis e praticante do esporte desde os três anos.

— Sempre quis assistir a um Grand Slam. Já assisti Rio Open, Copa Davis. É meu esporte favorito — destacou.

"Muita personalidade"

Seibt destaca que acompanha o jogador desde antes do circuito profissional. Em 2022, viu João Fonseca jogar em um torneio em São Leopoldo, com “muita personalidade” mesmo entre jogadores mais velhos. E que, para além da presença em quadra, a postura fora dela chama a atenção, assim como acontecia com outro brasileiro familiarizado com o saibro de Roland Garros:

— Gosto muito de ver ele jogar pelo estilo agressivo. Mas sobretudo, se percebe nele uma simpatia, uma alegria de jogar. No final do jogo que eu acompanhei, ele fez questão de atender a torcida, tirar fotos. Esse carisma cativa muitos fãs. Não vi o Guga jogar, mas todo mundo fala dessa característica — lembra.

Talento

Macedo explica que não vai conseguir estar na quadra no jogo deste sábado (31), contra o número 5 do mundo, o britânico Jack Draper, mas que aposta em uma caminhada longa no torneio:

— Acho que o João vai chegar muito longe na carreira. Não vou conseguir ver, mas vou torcer muito por ele, pra que chegue o mais longe possível. É um talento, muito agressivo — afirmou.

Ídolo como “inspiração”

Tomás Macedo foi campeão da Copa São Paulo neste ano. Arquivo Pessoal / Reprodução

O ídolo também serve como inspiração para Macedo, atualmente número 642 do ranking mundial juvenil até 18 anos da ITF (Federação Internacional de Tênis). Ele joga tênis desde os 7 anos, e começou a competir aos 11 anos. Campeão brasileiro e sul-americano, aproveita a oportunidade para aprender com os maiores do esporte:

— Estou sempre viajando, treino todos os dias, no período da manhã e da tarde. É o que eu mais gosto de fazer na vida — contou.

"Minha maior inspiração"

Na quadra, após a partida, o jovem pediu um autógrafo para o outro jovem, que estava dentro da quadra. E chegaram até a "dividir" um torneio, dois anos atrás, mas em categorias diferentes.