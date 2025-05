Forte e potente, Alysson ganha pontos no Grêmio e entra na briga por espaço entre os titulares

Alysson infernizou a defesa santista no domingo (5). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Alysson Edward ganhou um presente especial de aniversário. Ao completar 19 anos nesta segunda-feira (5), um dia após infernizar o lado esquerdo da defesa do Santos, o atacante recebeu a notícia que lhe dá a chance de viver um sonho de criança.

Desde segunda, ele é oficialmente um jogador do grupo principal do Grêmio. Um feito que o permite trilhar o mesmo caminho percorrido no clube, nos últimos anos, por Pedro Rocha, Cebolinha, Pepê, Ferreira, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes.

Quem conhece as entranhas da formação gremista, vê em Alysson um jogador no mesmo patamar técnico e de velocidade dos outros destaques da posição que vieram do CFT Hélio Dourado.

O que ele leva em vantagem na comparação é a parte física. Ele mede 1m84cm, muito acima da média da posição, e também se destaca muito nas métricas que registram índices de força.

— Alysson é um jogador agudo, um ponta muito potente. Um dos mais técnicos que já trabalhei. É um jogador que consegue vitória pessoal sobre os adversários — apontou Airton Fagundes, ex-técnico do time sub-20 gremista, e completou:

— Precisa melhorar no acabamento das jogadas, principalmente com o pé direito. Por ter muitos recursos técnicos, também pode trabalhar como um camisa 10, pela esquerda ou até de falso nove. É um jogador de rapidez e habilidade.

Aproveitando as oportunidades

A prova da diferença está no lance que resultou no gol de Cristian Olivera contra o Santos. O arranque, a vitória física contra seu marcador, e a força para chegar até a área para fazer o cruzamento ilustram bem essas características.

E mesmo assim, ainda com 18 anos no último domingo (4), é um jovem que recebe suas primeiras oportunidades. Alguém que precisa conviver com a ansiedade de aproveitar as chances para seguir crescendo.

— Friozinho na barriga sempre vai ter. Tenho que estar preparado. Tenho conseguido lidar com isso — comentou o jovem, em entrevista na zona mista da Arena.

Descoberto por um avaliador em Apucarana, no Paraná, Alysson foi forjado para o futebol com o DNA gremista. O atacante veio a Porto Alegre para um período de avaliação em 2018.

Destaque na base

O rendimento do menino de 12 anos não deixou dúvidas no clube. Foi aprovado e passou a crescer dentro do Grêmio até a estreia nos profissionais no ano passado. Passou pela escolinha, categorias de base e agora é um dos jogadores do grupo principal.

Douglas Rodrigues foi um dos primeiros técnicos do jovem na base. Quando o jogador tinha apenas 15 anos, jogava na categoria sub-17. Em 2021, em São Paulo, o atacante fez sua estreia pela categoria.

— Ele pegou muita força física. Tem o um contra um muito bom. As principais características dele são a velocidade e o drible. É mais um ponta construtor do que um finalizar. Não era tanto de marcar gols, era um jogador que criava as chances para outros concluírem — disse.

Com a lesão de Edenilson, a vaga no time titular contra o Atlético Grau está aberta para Alysson aproveitar. Depois das oportunidades dadas durante as partidas, o atacante terá a chance de mostrar que está pronto para mais. É outro passo na direção de viver o sonho.

