Filho de campeão pelo Grêmio assina com a base do Inter 

A base do Inter conta há duas semanas com o filho de um ex-lateral do Grêmio. Trata-se de Lucas Volpini, 14 anos, primogênito de Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Tricolor.

Assim como o pai, aposentado desde 2020, Lucas atua como lateral, mas do outro lado, o direito. Ele tem passagens de dois anos pela seleção da escolhinha do Grêmio e nove meses pelo Novo Hamburgo, onde chegou a ser capitão — bem como Marcelo Oliveira em algumas partidas com a camisa gremista.

Recentemente, o adolescente despertou interesse de outros grandes clubes do Brasil, mas acabou assinando com o Inter na primeira metade deste mês. Desde então, atua no sub-14 do Celeiro de Ases.

Marcelo Oliveira chegou ao Grêmio em dezembro de 2014. Pelo Tricolor, disputou 174 jogos, marcou seis gols e conquistou sete títulos: Copa do Brasil, em 2016, Libertadores, e 2017, Recopa Sul-Americana, em 2018, três Campeonatos Gaúchos (2018, 2019 e 2020), além da Recopa Gaúcha de 2019.

Depois de pendurar as chuteiras, chegou a trabalhar como o coordenador técnico do Grêmio até 2021. Atualmente, no ramo empresarial.

