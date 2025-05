Felipão mostra preocupação com atraso tático no Grêmio: "Eu não esperava ver isso no futebol novamente"

Felipão retornou ao Grêmio em 29 de abril. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Em entrevista à ESPN, Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio, fez uma análise aprofundada do momento do clube, destacando o impacto do trabalho de Mano Menezes à frente da equipe.

Felipão elogiou a abordagem de Mano, ressaltando a atenção a detalhes que, segundo ele, deveriam ter sido implementados há mais tempo.

— Vejo o Mano ensinando algumas coisas aos nossos jogadores que deveríamos ter feito desde o início, há muito tempo — afirmou Felipão.

— Situações de jogo, de evolução quando estamos vencendo, situações de lateral... Uma série de situações que o Mano vem fazendo e que eu não esperava ver no futebol profissional novamente — detalhou.

Conceitos importantes

Para o coordenador técnico, esses conceitos são cruciais para o Grêmio para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o que é considerado o primeiro objetivo da equipe.

— Tirar a equipe do lugar em que estamos para o lugar onde imaginamos estar no Campeonato Brasileiro — apontou Scolari.

Modificações

Felipão expressou a satisfação de Mano Menezes em ver o que está sendo conseguido, reconhecendo que o treinador assumiu o Grêmio em uma situação diferente do que imaginavam. Neste ponto, destacou que o novo técnico está realizando uma modificação completa na maneira da equipe jogar.

A perspectiva para o futuro é otimista, com Felipão apontando as próximas pausas no calendário como oportunidades valiosas.

— Vamos ter, felizmente, a data Fifa e a parada do Mundial de Clubes em junho. O Mano vai implementar várias coisas. Os jogadores estão atentos e mostram o que querem, então vamos ter uma produção muito maior — concluiu o coordenador técnico.

Mano Menezes chegou em abril. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Retrospecto

Mano Menezes está no Grêmio desde 21 de abril. No período, foram nove jogos — com apenas uma vitória, seis empates e duas derrotas. No último jogo, o Tricolor foi eliminado para o CSA na terceira fase da Copa do Brasil.