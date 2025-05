Felipão acompanhou a derrota do Grêmio para o Bragantino em Eldorado do Sul. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Felipão começou um dos trabalhos que estão sob sua responsabilidade. O coordenador técnico acompanhou no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a derrota por 2 a 0 do Grêmio para o Bragantino pelo Brasileirão Sub-20.

Ele concedeu entrevista para a Grêmio TV e falou sobre o processo de integração de promessas das categorias de base ao time principal.

— Faz parte do que combinamos com a direção, de observar e indicar alguma situação nova para o Mano Menezes. O que temos que conversar e corrigir com os treinadores para passar um pouco da experiência que temos. E só vendo os jogos para posicionar algumas situações. Estamos em um momento de dificuldades, é muito mais difícil, mas faz parte — comentou.

Apesar da presença na partida, Felipão pediu calma ao torcedor que espera a integração de mais jovens ao time de cima do Grêmio.

— A torcida do Grêmio tem que entender que não dá para colocar esses jogadores no fogo que a gente está atualmente. Quando a gente estiver mais com fôlego, recuperados de situações que estamos vivendo, fica mais fácil — disse.

Na avaliação do novo coordenador técnico gremista, o momento do clube exige cautela para oportunizar espaço no time principal aos jovens em formação nas categorias de base.

— O Grêmio já subiu Viery, Alysson, Serrote. Está treinando conosco o Zortéa. Temos que ter um pouco de calma para saber que não tem 20 jogadores do júnior que poderiam jogar no Grêmio. Nós vamos, aos poucos, colocando um outro dentro daquelas características que o Mano precisa e que poderão ajudar com alguma qualidade no futuro. É fundamental ir os observando para passar ao Mano algumas qualidades do nosso sub-20 para que ele possa os usar em algum momento — projetou.