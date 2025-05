Ex-técnico do Grêmio se despede do comando da Universidad Católica, do Chile

Contrato que iria até o final do ano foi rescindido em comum acordo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Técnico do Grêmio em 2021, Tiago Nunes encerrou sua passagem pela Universidad Católica nesta segunda-feira (26). Ele estava no comando do time chileno desde o início de 2024.

O contrato, que iria até o final do ano, foi rescindido em comum acordo depois de uma sequência de derrotas na Liga Chilena e da eliminação na Copa do Chile.

Foi a segunda experiência do técnico, gaúcho de Santa Maria, fora do Brasil. Em 2023, ele passou pelo Sporting Cristal, do Peru, antes de ir para o Botafogo.

Nunes se despediu do clube nas redes sociais. "Obrigado a Deus por permitir viver esse importante processo! Um lindo clube, com pessoas inesquecíveis, assim se termina esse ciclo de trabalho e mais uma grande experiência internacional. Obrigado Chile e família Cruzada", escreveu.

Passagem pelo Grêmio

Tiago Nunes teve uma passagem pelo Grêmio na temporada de 2021. Foram apenas 16 partidas: 8 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Depois de vencer o Gauchão e a Recopa Gaúcha, o treinador não teve sucesso no início do Campeonato Brasileiro.

Ele deixou o Tricolor na nona rodada, na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos. Ao final da temporada, o Grêmio foi rebaixado.