Ex-Grêmio, Paulo Nunes critica situação atual do clube: "É sofrimento atrás de sofrimento"

Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil nesta terça-feira (20). Renan Mattos / Agencia RBS

O ex-atacante do Grêmio e comentarista da Rede Globo Paulo Nunes publicou um vídeo criticando o momento atual do clube depois do empate com o CSA, nesta terça-feira (20), e a consequente eliminação na Copa do Brasil. Na publicação, ele chama de "vergonhoso" o que o torcedor gremista está passando.

— Eu não gosto de fazer isso, mas tudo tem um limite. Vexame! Vexame é pouco. Vexame pra torcida, vexame pra camisa, vexame pra história. O que essa galera está fazendo com o Grêmio, e aí eu boto no combo toda a galera, todo mundo, é um absurdo — falou, referindo-se à atual gestão do clube, e completou:

— "Ah, o gol foi mal anulado". Foi, mas galera, pelo amor de Deus, é sofrimento atrás de sofrimento, é vergonha, é jogo abaixo de um nível que eu nunca vi.

O ex-jogador citou o descaso do clube com o estádio Olímpico, abandonado desde a ida para a Arena do Grêmio. Ele relacionou isso ao momento difícil que o time vive:

— Um estádio de conquistas, de glórias, de jogos inesquecíveis, de momentos marcantes pra história de várias gerações, e vocês não respeitam isso. Está lá no capim, largado. Vocês acham que isso não se cobra lá na frente? Quem tá deixando isso acontecer com o Olímpico acha que não se paga? Está pagando!

E continuou a crítica de forma contundente:

— Um time, uma história, uma tradição vencedora de gerações. Não pode ser esse sofrimento, essa balburdia esse menosprezo com os gremistas. Vergonha. Para vocês que estão comandando o Grêmio não tem outra palavra.

Confira o vídeo de Paulo Nunes na íntegra

