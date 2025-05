Esposa de Amuzu explica problema de saúde do atacante: "Foi internado no hospital"

Nora Chadli e Francis Amuzu, atacante do Grêmio. Reprodução / Instagram

Nora Chadli, esposa do jogador Francis Amuzu, utilizou suas redes sociais para pôr fim às especulações sobre a saúde do atacante do Grêmio.

Em uma declaração no Instragram, Nora esclareceu os rumores que circulavam após seu marido ter sido visto em público passando mal.

"Recebi muitas mensagens informando que meu marido foi visto na rua enquanto estava vomitando, e agora algumas pessoas estão dizendo que ele estava bêbado", escreveu.

Ela fez questão de desmentir as insinuações. "Quero esclarecer que meu marido não consome álcool e, na verdade, foi internado no hospital devido a uma infecção no fígado".

Além de abordar a saúde do marido, Nora Chadli, que está na Bélgica, também refutou as especulações sobre uma suposta separação do casal.

O post de Nora em seu perfil no Instagram.

"Também gostaríamos que as mentiras sobre estarmos separados parassem. Temos uma vida fora do Brasil e eu tenho o direito de visitar minha família quando quiser", afirmou, pedindo respeito à privacidade de ambos.

O Grêmio esclareceu, entretanto, que Amuzu não foi hospitalizado. Conforme o clube, o atacante foi recebeu atendimento médico e foi diagnosticado com uma gastroenterite. Por esta razão, desfalcou o Tricolor contra o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana.