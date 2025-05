Erros repetidos do Grêmio ameaçam futuro na Copa do Brasil

Mano Menezes falou em próximos objetivos de seu trabalho para solucionar problemas do time. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Série A, Série B ou Série C e até times sem divisão. O Grêmio não consegue parar de tomar gols em 2025, não importa o adversário ou as circunstâncias. Um problema que se mostrou novamente capaz de afetar as aspirações do clube para a temporada. Foi assim que nasceu a derrota por 3 a 2 para o CSA, com dois gols sofridos nos minutos finais, e que agora ameaça a vaga às oitavas de final da Copa Brasil.

Mais do que dificultar uma possibilidade de classificação, o resultado aumenta a temperatura e a pressão no ambiente do clube. Uma derrota que traz a desconfiança de volta para o trabalho de recuperação que agora conta com Felipão como coordenador técnico junto ao vestiário.

Mano Menezes explicou o que viu no Estádio Rei Pelé em entrevista coletiva. O técnico lamentou que a equipe mais uma vez mostrou dificuldades para se defender. Principalmente pelas circunstâncias que levaram o CSA a conseguir uma virada em cinco minutos na parte final da partida.

— Não dá para deixar escapar o resultado. E fizemos isso da pior maneira. O time precisa aprender a sustentar esses momentos decisivos. É natural que o time da casa vá tentar no final. E erramos o posicionamento defensivo. Isso fez que a defesa estivesse bem dessarumada no gol de empate. Os nosso zagueiros estavam na frente da linha da bola. Serrote tentou fazer a cobertura ainda. E o gol de falta, nós ganhamos a bola, rebatemos. Não era necessário fazer a falta. E a cobrança foi bem feita. E saímos com esse gosto amargo — comentou.

Foco é oferecer mecanismos à equipe

Após dois empates e uma derrota na sua gestão da equipe, Mano também afirmou que a construção ofensiva do Grêmio é algo a ser melhorado. O foco da comissão técnica, além de criar soluções para fazer o adversário parar de fazer gols, é também dar ferramentas aos jogadores para que eles consigam criar mais.

— Esse grupo tem qualidade para fazer melhor. Fizemos isso em momentos. Sofremos mais pressão nos últimos jogos. Temos que ter condições de sustentar nos momentos. Precisamos de mais calma nos posicionamentos. Temos que melhorar nossa capacidade de criação. A equipe também precisa impor aos adversários um respeito maior. Temos que ter essa qualidade melhor de jogo para sermos uma equipe mais confiável — afirmou.

Os jogadores também manifestaram suas insatificações com o resultado. Ao ser questionado sobre a derrota e os motivos para isso, João Pedro lamentou.

— É uma análise difícil. Fizemos dois gols fora da casa. E levamos a virada — opinou.

Depois de três jogos longe de Porto Alegre, com dois empates e a derrota para o CSA, o Grêmio estará de volta à Arena no final de semana. A partida contra o Santos será a estreia de Mano frente ao torcedor. Uma esperança de que ter o ambiente a favor possa ajudar ao time a encontrar soluções para a crise que ameaça se instalar de vez no clube.