O Grêmio apenas empatou por 0 a 0 com o CSA, na noite desta terça-feira (20), e acabou eliminado da Copa do Brasil. O jogo, novamente marcado por polêmicas com a arbitragem, mostrou mais uma vez a dificuldade ofensiva da equipe.

Mano Menezes mexeu na forma de jogar, mas não encontrou soluções para fazer, pelo menos, um gol no oitavo colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. O Desenho Tático de Zero mostra como foi o funcionamento do Tricolor na partida.

Escalação

Sem João Pedro, que sentiu dores musculares na derrota para o São Paulo, Ronald foi escalado na lateral direita abrindo uma linha de defesa que teve dois zagueiros canhotos pela primeira vez.

Kannemann e Wagner Leonardo formaram a dupla com o argentino sendo o homem da esquerda e o camisa 3 o da direita. Do meio para frente, a novidade foi a presença de Amuzu no lugar de Aravena em relação ao jogo contra o São Paulo.

Grêmio teve mudanças no setor defensivo. Tacticalboard

Como jogou

Diante da ausência de um lateral de ofício, Olivera foi o homem responsável por dar amplitude e profundidade pelo lado direito. Como lateral, Ronald não apareceu quase nunca aberto, tendo um posicionamento mais pela faixa central do campo. O garoto, no entanto, não fez o papel de terceiro zagueiro e sim de um jogador que se posicionava à frente da linha de zagueiros, quase como um volante quando o Grêmio atacava.

As tentativas individuais de Olivera foram a principal arma do Grêmio no primeiro tempo. Na esquerda, Amuzu também tentava resolver a partir de dribles para buscar cruzamentos. Um problema demonstrado pelo Grêmio na hora de atacar foi de muitas vezes apressar a definição das jogadas, fazendo cruzamentos para uma área pouco ocupada.

Faltou ao Grêmio mecanismos para abrir espaços na defesa do CSA. Um dos problemas apareceu desde a iniciação dos lances. O Tricolor exagerava no número de jogadores na base das jogadas deixando de ter mais homens adiantados para tentar gerar superioridade numérica sobre os defensores.

Grêmio muitas vezes teve seis jogadores (zagueiros, volantes e laterais) na base da jogada diante de um bloco baixo do CSA. Tacticalpad / Reprodução

O Grêmio teve sua principal chance no primeiro tempo em bola na trave de Monsalve, justamente em um raro lance no qual Ronald apareceu no ataque. O volante improvisado de lateral estava na área para tocar a bola para o colombiano. Faltou ao Tricolor fazer mais disso ao longo da etapa inicial.

Segundo tempo

Mano Menezes precisou sacar Monsalve, que sentiu dores musculares, logo na arrancada do segundo tempo. Arezo entrou na equipe formando uma dupla com Braithwaite, que teve maior liberdade para se movimentar, mas seguiu sendo um jogador de presença na área.

Aos 20, Alysson e Aravena entraram nas saídas de Olivera e Amuzo, renovando o fôlego nas pontas. A última janela de mexidas teve saídas dos laterais. Lucas Esteves entrou por Marlon e na direita, Ronald saiu e Pavon passou a jogar na função.

Com Pavon na lateral, o garoto Alysson passou a atuar mais perto do gol do CSA. Alysson, Arezo e Braithwaite aumentaram a presença da área do Grêmio, reforçada na reta final quando Wagner Leonardo também foi ao ataque. O Tricolor, porém, seguiu repetindo o erro de deixar quem recebia no lado direito, nesse caso Pavon, isolado, precisando vencer marcadores antes do cruzamento.

O Grêmio chegou ao gol mal anulado de Aravena após um escanteio no que seria uma vitória muito mais pela insistência do que pela organização. Mano Menezes ainda terá trabalho para fazer o Grêmio ser um time mais criativo, necessário para sair da situação ruim no Brasileirão.

