E se der decisão nos pênaltis contra o CSA? Saiba como está o retrospecto do Grêmio na temporada

Se o Grêmio vencer o CSA por apenas um gol de diferença, nesta terça (20), na Arena, a vaga nas oitavas da Copa do Brasil será decidida nas penalidades.

Apesar do drama, esse pode ser um bom caminho para o Tricolor, que venceu todas as disputas de pênaltis na temporada. Até aqui, em 2025, foram três — todas longe da Arena: duas pela Copa do Brasil e uma pelo Gauchão, sendo duas com Volpi no gol e outra com Grando. Assim, o Grêmio irá para a terceira disputa de pênaltis seguida no torneio se vencer por um gol.

Para classificar no tempo normal, o Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Feito que só conseguiu cinco vezes na temporada — nenhuma com Mano. Qualquer outro resultado eliminará o Tricolor.

As disputas de pênaltis do Grêmio em 2025

São Raimundo 1(1) x (4)1 Grêmio (Copa do Brasil)

Logo em seu nono jogo na temporada o Grêmio precisou decidir sua vida nos pênaltis. Em Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Tricolor buscou o empate nos acréscimos do tempo normal. Nas penalidades, Volpi brilhou, defendendo um e fazendo o gol da classificação. Todos os jogadores gremistas converteram.

Juventude 2(2) x (3)1 Grêmio (Gauchão)

Após vencer na Arena na ida, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Juventude, na Serra. Assim, a vaga na final foi decidida nos pênaltis: Volpi defendeu dois e, mais uma vez, marcou; Pavon e Vilassanti erraram suas cobranças. O Tricolor passou quando Ênio chutou para fora.

Athletic 3(7) x (8)3 Grêmio (Copa do Brasil)

Na segunda fase da Copa do Brasil, mais uma decisão por pênaltis. Em Minas, diante do Athletic, num jogo movimentado, o Grêmio empatou em 3 a 3. As penalidades, dessa vez, foram mais extensas: o Tricolor marcou todas, com Wagner Leonardo, Jemerson, Arezo, Kike Oliveira, Dodi, Camilo, Gustavo Martins e João Lucas. A classificação veio quando Grando defendeu o último pênalti do Athletic.

