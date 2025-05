"É inadmissível o que está acontecendo", diz Alberto Guerra sobre arbitragem após eliminação do Grêmio

Guerra estava acompanhado de Felipão, Guto Peixoto e Eduardo Magrisso durante o pronunciamento. Geison Lisboa / Agência RBS

O presidente Alberto Guerra foi mais um a criticar a arbitragem da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre Grêmio e CSA, que terminou em um empate sem gols, na terça-feira (21), na Arena. O resultado eliminou o Tricolor da competição.

Após a partida, Guerra fez um "pequeno pronunciamento em nome da direção do Grêmio", como o mesmo classificou. Ele estava acompanhado do coordenador técnico, Felipão, do diretor de futebol, Guto Peixoto, e do vice-presidente de futebol, Eduardo Magrisso.

— É inadmissível o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. Mais uma vez, a gente vê um jogo de uma Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que tem erros gravíssimos de arbitragem. A gente vive dizendo que a banca paga e a banca recebe, mas contra o Grêmio, mais uma vez, a banca só paga, nunca recebe — disse o presidente gremista.

As reclamações são direcionadas principalmente ao gol de Aravena, marcado aos 43 minutos do segundo tempo, mas que foi anulado. O chileno balançou as redes após rebote do goleiro adversário em um lance que iniciou em uma cobrança de escanteio.

A arbitragem enxergou uma falta de Kannemann antes do gol. Após ir ao VAR, o juiz Matheus Candançan manteve a decisão.

— Mais uma vez, os jogadores extremamente indignados, chutando as portas, perguntando pro presidente como é que isso acontece aqui no Brasil, como é que isso acontece contra o Grêmio. E a gente não consegue dar uma resposta objetiva. E as coisas não melhoram. E parece que quanto mais reclamam, mais nos prejudicam. E a gente não vai aceitar. A gente vai continuar reclamando em todos os fóruns assim que for possível — revelou Guerra, que admitiu que o Grêmio irá à CBF reclamar dos últimos lances que o clube considera que a arbitragem errou na marcação.

Atuação não agradou

Além de criticar a arbitragem, Alberto Guerra também falou sobre a atuação pouco convincente do elenco gremista. Ele entende que apesar do prejuízo em função das marcações do juiz, o time tinha condições de vencer o confronto, principalmente pela diferença técnica entre os dois elencos.

— Embora todos esses erros, a gente acha que é inaceitável mesmo a desclassificação na Copa do Brasil nessa fase. Embora a gente merecesse um resultado melhor, a gente sabe que tem ainda algumas dificuldades de organização, algumas dificuldades dessa falta de treinamento, trabalho que se inicia com o Mano. Mas, de qualquer forma, a arbitragem é o grande tema que está roubando todas as atenções, porque tem sido decisiva contra o Grêmio — concluiu Guerra.

Confira na íntegra o pronunciamento do presidente Alberto Guerra: