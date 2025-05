Dodi lamenta desatenção em derrota do Grêmio para o CSA: "Faltou ficar mais com a bola no final"

Dodi (D) marcou um dos gols do Grêmio na derrota para o CSA. Allan Max / CSA/Divulgação

Em uma partida com reviravoltas, o Grêmio acabou derrotado por 3 a 2 pelo CSA, no Estádio Rei Pelé, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30).

Visivelmente frustrado, o volante Dodi iniciou sua análise destacando a dificuldade de encontrar palavras após a derrota.

— Difícil falar. A gente conseguiu o gol da virada, mas faltou ficar um pouco mais com a bola no final. Tomamos dois gols de desatenção — lamentou o meio-campista, referindo-se aos gols sofridos pela equipe tricolor aos 42 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Apesar do resultado adverso, Dodi fez questão de projetar o confronto de volta, que será disputado na Arena, em 20 de maio.

— Depois teremos o jogo na nossa casa, temos que fazer valer o mando e sair com a vitória lá. Temos que trabalhar, acertar esses erros de tomar os gols no final e buscar os resultados positivos nos próximos jogos — afirmou.

A derrota em Maceió coloca pressão sobre o Grêmio, que acumula seis partidas sem vitórias na temporada.

Antes do duelo de volta contra o CSA, o Tricolor terá cinco partidas — três pelo Brasileirão e duas pela Copa Sul-Americana. O primeiro deles contra o Santos, no domingo (3).