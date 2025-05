Dirigente do Grêmio fala sobre interesse de clubes europeus em Alysson: "Vai ser difícil segurar"

Alysson atuou na vitória diante do Santos, por 1 a 0 Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Na última segunda-feira (5), o Grêmio promoveu o atacante Alysson, de 19 anos, ao elenco profissional. O jovem é uma das promessas das categorias de base e gera grande expectativa.

O diretor adjunto da base do Grêmio, Edson Berwanger, reforça a expectativa de que o jogador receba propostas de clubes do exterior nos próximos meses. Alysson tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2028. Atualmente, a multa rescisória está estipulada em 60 milhões de euros (R$ 388 milhões).

— É um menino que vai dar muitas alegrias para a torcida do Grêmio e vamos aproveitar, né? É jogador que certamente vai despertar interesse de muito clube grande fora do Brasil e vai ser difícil segurar — comenta Berwanger, que segue.

— Obviamente, a gente espera que ele dê alegrias esportivas, mas financeiramente, para ele e para o clube, logo isso vai acabar sendo uma realidade que a gente não vai poder fugir. Um jogador desse nível vai ter o olhar atento dos grandes clubes do mundo, que vão querer contar com o Alysson, certamente — afirmou, em entrevista ao programa Esporte e Cia, da Rádio Gaúcha, na terça-feira (6).

Multa de R$ 388 milhões

Natural de Apucarana, no interior do Paraná, Alysson integra as categorias de base do Grêmio desde os 9 anos de idade. No dia em que foi promovido ao grupo profissional, o jovem completou 19 anos.