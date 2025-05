Diretor de operações da Arena relembra como ficou o estádio após a enchente: "Parecia que tinha passado um furacão"

Banco de reservas foi parar no meio do gramado.

Em condições melhores

As partes vitais do local ficaram inacessíveis por 22 dias. Era quase fim de maio quando se pôde ter a dimensão real do estrago. O acesso era feito por meio de veículos 4x4, únicos capazes de transpor os obstáculos espalhados pela Arena .

Camada de lama

Prejuízo

— Optamos por fazer uma reforma completa em tudo o que foi atingido. A verba estipulada relativa à inundação foi capaz de absorver todas as demandas que a gente teve aqui para colocar o estádio em uma condição melhor do que ele estava antes da enchente — explica Rossi.

Instituto IGT

No outro lado da freeway, a água não afetou a estrutura do CT Luiz Carvalho. Deixou avariados apenas os gramados do Centro. Porém, o Instituto Geração Tricolor (IGT), projeto social gremista, sofreu danos imensos. A sede, às margens do Guaíba, ficou completamente submersa. A área segue inutilizada.