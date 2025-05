Diretor de futebol do Grêmio dispara contra arbitragem após eliminação para o CSA: "Foi uma vergonha"

Dirigente saiu enfurecido do gramado e não mediu críticas à arbitragem do jogo. Queki / Agência RBS

A eliminação do Grêmio para o CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (20), causou revolta na torcida gremista, mas também nos jogadores e dirigentes, principalmente em função de uma polêmica de arbitragem nos minutos finais.

O diretor de futebol, Guto Peixoto, foi duro nas críticas após o apito final, sendo direcionadas à arbitragem:

— A arbitragem é uma vergonha, foi uma vergonha. Vocês viram de novo, o cara foi no VAR duas vezes. Quando é para nós, eles vão no VAR e vão contra o cara do VAR. Quando é a favor...Cara, o que é isso?

Peixoto se refere ao lance ocorrido aos 43 minutos da etapa final. No caso, Aravena balançou as redes após pegar rebote do goleiro, em um lance que começou em uma cobrança de escanteio. O assistente de arbitragem apontou falta de Kannemann antes do gol. Mesmo indo ao VAR, o árbitro Matheus Candançan manteve a anulação.

Guto Peixoto ainda foi questionado na zona mista sobre a atuação da equipe diante do CSA. Ele voltou a criticar a arbitragem, mas também reconheceu que o elenco não jogou bem.

— O Grêmio jogou pouco, mas nada justifica o que foi feito aqui — enfatizou o dirigente.

