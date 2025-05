O técnico Mano Menezes ganhou mais uma baixa para a temporada. O meia Miguel Monsalve teve constatada uma lesão grau 1-b no bíceps femoral da coxa esquerda . Mas o clube não estima o tempo de parada do colombiano.

O camisa 11 foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo da partida da última terça-feira (20), contra o CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil. O colombiano pediu para sair após sentir o desconforto muscular na coxa. O uruguaio Arezo foi o seu substituto.

Estimativa de retorno

Veja a nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meia Miguel Monsalve relatou desconforto muscular após o jogo válido pela Copa do Brasil. Com a realização de exames de imagem, foi constatada lesão Grau I-b do bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia para recuperação.