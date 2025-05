"Decisão horrorosa": a análise da arbitragem de Grêmio x Sportivo Luqueño pela Sul-Americana; veja vídeo

Lance polêmico aconteceu na primeira etapa e culminou na expulsão de um jogador do Luqueño. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño-PAR por 1 a 0, nesta quinta-feira (29), na Arena, pela Copa Sul-Americana. A arbitragem da partida pode ter afetado o desempenho da equipe paraguaia, segundo o comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcellos. Ele discorda da expulsão de Vera, aos 38 minutos da primeira etapa. Veja análise abaixo.

No lance, o jogador do Sportivo Luqueño dividiu com Nathan Pescador e caiu no gramado. Na sequência, acertou o braço do meia tricolor com o pé, de forma proposital. Ao lado do lance, o árbitro chileno, José Caberto, deixou o jogo seguir, mas apresentou o cartão vermelho após a bola parar, na sequência da jogada.

— Ele (árbitro) está do lado do lance, viu e não fez nada. Para mim, exagerada essa expulsão. Para mim, um lance para amarelo. O jogador baixa a perna e acerta o braço do outro, mas não vejo como um lance de agressão, de conduta violenta. É uma confusão. Decisão horrorosa da arbitragem — explicou Diori.

Pênalti bem marcado

Antes da expulsão de Vera, um pênalti foi marcado para o Tricolor em cima de Arezo. Na ocasião, o próprio uruguaio cobrou e Mongelos Hanson defendeu. Para Diori Vasconcelos, a marcação da arbitragem foi correta.

— O puxão é claro pela camiseta do Arezo. O jogador do Sportivo Luqueño por trás, segura o jogador do Grêmio. Até não sei se ele chegaria na bola, mas ele é impedido de chegar na bola — disse Diori.

A segunda expulsão

Aos 40 minutos do segundo tempo, Benítez agrediu Ronald, fora do lance, e foi expulso. O árbitro estava ao lado da situação e não teve dúvidas da marcação.

— Com o braço ele atinge o Ronald. O árbitro estava bem posicionado e mostrou cartão vermelho direto — concluiu Diori Vasconcelos.

Sequência na competição

Mesmo com a vitória, o Grêmio terminou a fase de grupos da Sul-Americana com a segunda posição do Grupo D, com 12 pontos. Agora, o time disputará o playoff da competição, contra o Alianza Lima-PER.