De olho na parada para o Mundial de Clubes, Grêmio se mobiliza para sair do Z-4 antes da pausa

O Grêmio precisará encontrar forças para aguentar a reta final da maratona de jogos antes das pausas no calendário em junho. Primeiro há os encontros com Bahia e Juventude, pelo Brasileirão, e a decisão na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño antes da parada de 10 dias para a data Fifa. Depois vem o jogo contra o Corinthians em 12 de junho.

Após esse compromisso, Mano Menezes e sua comissão técnica terão 30 dias para trabalhar, ensaiar mudanças e incorporar jogadores na janela de transferência que abre em 10 de julho.

A questão é chegar até este momento de pausa fora da zona de rebaixamento. Evitar a disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana também seria importante, até para evitar dois jogos a mais no calendário do segundo semestre. Mas a prioridade é ficar o mais distante possível do Z-4 ao final desta sequência.

Um dos alertas ligados nesta reta final da maratona de jogos é a questão física. Uma herança sentida na eliminação da Copa do Brasil para o CSA. Além de perder os cerca de R$ 3,6 milhões que seriam pagos pela CBF pela classificação às oitavas de final da competição, o empate em 0 a 0 também deu prejuízo na relação de atletas à disposição.

Filosofia de trabalho

A lesão muscular de Monsalve abre uma brecha em um setor que ainda não encontrou as peças ideias para seu funcionamento. Uma das consequências, na avaliação de Mano Menezes, da mudança de metodologia de trabalho da comissão técnica após a saída de Gustavo Quinteros.

— Nós tivemos o quinto ou sexto jogador com lesão muscular. Avisei os jogadores que se cuidassem muito fora de campo, que na transformação do trabalho se corria um risco muito grande de termos lesões musculares porque a carga de força era baixa — contou Mano após a partida contra o CSA, e seguiu:

— A filosofia de trabalho escolhida era muito diferente daquilo que nós acreditamos que seja necessário para jogar de três em três dias no futebol brasileiro. Agora começamos a ganhar alguns duelos. Começamos a competir como competimos hoje.

O treinador gremista reforçou que é preciso tempo de trabalho para ter melhor desempenho em campo.

— Estou completando um mês e jogamos nove jogos. Não tem milagre. Tem que trabalhar, fazer as coisas certas, modificar aquilo que a gente acha que não está bem. Isso leva tempo, mas vai acontecer — enfatizou.

Contratações previstas

Além da questão de trabalhar mais com os jogadores e os adaptar ao que pensa a atual comissão técnica, o grupo de jogadores também passará por mudanças na pausa do meio do ano. A ideia da direção é contratar, ao menos, mais um zagueiro pela direita, um volante e um meia-atacante.

Este último é uma peça, que na avaliação de Mano, não existe no atual grupo. Algo que será incorporado a partir de 10 de julho, quando a janela de transferências reabre.

— Acho que é fazer do nosso elenco um elenco mais completo em termos de opções. Não serão muitas contratações, certamente não serão muitas contratações, você sabe disso, mas jogadores que preencham aquilo que nós entendemos que precisa ser preenchido para fazer outros jogadores crescerem de rendimento, que são a maioria do nosso elenco, que tem qualidade para isso — disse o técnico.

Para o jogo deste domingo contra o Bahia, Cristaldo deve ser uma das novidades na lista de relacionados. O meia ocupará o lugar deixado por Monsalve.

