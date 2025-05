De não relacionado a provável titular: o mês de maio de Cristaldo no Grêmio

Na temporada, Cristaldo soma 21 jogos, dois gols e uma assistência. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Em baixa em 2025, Cristaldo deve receber uma oportunidade como titular do Grêmio na partida contra o Bahia, às 11h de domingo (25), na Arena. É uma chance para o meia dar a volta por cima em um mês de maio que começou apagado.

A última partida do argentino foi no dia 7 de maio, quando o time inteiro decepcionou no 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana. Desde então, foram quatro partidas e nenhum minuto em campo para o camisa 10.

O primeiro jogo da sequência, o empate em 1 a 1 com o Bragantino, teve a surpresa de Nathan Pescador como titular. Contestado, o meia foi substituído por Monsalve, com Cristaldo esperando no banco.

Depois, contra o Godoy Cruz, o meia relatou fadiga muscular e não foi opção.

Contra o São Paulo, o argentino já estava recuperado, mas assistiu, entre os reservas, Monsalve entre os 11 iniciais, que depois deu vaga a Arezo.

Na última terça-feira (20), contra o CSA, Cristaldo voltou a ficar de fora. Desta vez, pelo limite de estrangeiros em competições nacionais. Nove atletas de fora do país podem assinar a súmula, e, dos 11 gremistas, Cristaldo foi um dos dois preteridos, ao lado de Cuéllar.

— Cristaldo não foi relacionado por um limite de estrangeiros. Eu só posso relacionar nove. Hoje, Kannemann jogou e preencheu uma das vagas. Tivemos Villasanti como segundo jogador. Depois, a gente tinha trabalhado com os outros jogadores todos para que eles fossem alternativas e eu tive que optar — explicou Mano Menezes.

Com Monsalve lesionado, o jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, pode ser a redenção do atleta. Na temporada, são 21 jogos, dois gols e uma assistência. Bem diferente de 2023, com 54 partidas, 11 gols e 12 assistências, e de 2024, com 59 jogos, 13 gols e cinco assistências.

Possível Grêmio frente ao Bahia

O provável Grêmio tem: Volpi; Ronald (João Pedro), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.