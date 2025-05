CSA sofre baixa importante antes de enfrentar o Grêmio

Bryann será ausência no duelo decisivo para o CSA. Allan Max / CSA/Divulgação

O CSA terá um importante desfalque para o jogo de terça-feira (20) diante do Grêmio, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O talentoso Brayann, responsável por um gol de falta no jogo de ida, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Maringá, pelo Brasileirão Série C, e foi vetado pelo departamento médico do clube da viagem a Porto Alegre.

Com isso, a expectativa é que Gabriel Vieira ocupe a vaga no meio-campo titular na Arena.

— Ele estava vivendo um momento espetacular. Com possibilidade de criar e definir. Por isso fará uma falta gigante — disse o técnico Higo Magalhães sobre a ausência de Brayann.

O prejuízo é significativo. Brayann tem cinco gols e nove assistências em 24 jogos na temporada.

Calendário

No intervalo de 20 dias entre um jogo e outro da terceira fase da Copa do Brasil contra o Grêmio, o CSA fez apenas três partidas, enquanto o Tricolor esteve em campo em cinco.

Na Série C, o time alagoano conquistou uma vitória contra o Maringá, foi derrotado pelo Ypiranga de Erechim e empatou com o Tombense no último final de semana. Partida em que o treinador preservou titulares.

O desempenho deixou a equipe na oitava posição da terceira divisão nacional após seis rodadas. Na competição, os oito primeiros avançarão à segunda fase da competição.

Os jogos na Série C

Ypiranga 1x0 CSA

CSA 3x2 Maringá

Tombense 0x0 CSA

Escalação na Arena

Para defender a vantagem de 3 a 2 construída no jogo de ida, Magalhães deve escalar quase a mesma formação do Rei Pelé.

A única mudança será justamente a substituição de Brayann. Os demais titulares, incluindo o volante Silas improvisado na ponta direita, estão à disposição.

A provável escalação do CSA tem: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola e Camacho; Silas, Gabriel Vieira e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques.