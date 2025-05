Cristian Olivera explica ruptura com empresário, que responde: "Enquanto compra bolsas para esposa, a mãe limpa o chão"

Kike iniciou sua explicação de forma cautelosa, admitindo ser um assunto complicado. No entanto, o atacante foi direto ao afirmar que a decisão de buscar novos rumos foi tomada em conjunto com sua família, visando um maior crescimento profissional.

— Sinto que, no último ano, ele não está trabalhando profissionalmente, como se deve. Não está próximo dos jogadores, muito distante do que está acontecendo nos clubes em que estão. Isso é importante, pois o jogador necessita apoio nos maus e bons momentos. Não me sentia protegido, não me sentia seguro — desabafou o atacante do Grêmio.