Cristaldo avalia empate do Grêmio contra o Atlético Grau pela Sul-Americana: "Sabor amargo"

Um jogo com poucas chances, fraco tecnicamente e que deu apenas um ponto para o Grêmio na Sul-Americana.

Foram poucas chances criadas pela equipe do técnico Mano Menezes, que teve dificuldades de furar a defesa peruana.

Próximo compromisso

O próximo adversário na Sul-Americana será justamente o Godoy Cruz, valendo a liderança do grupo. O duelo será na próxima terça-feira (13), às 19h, na Arena.

