Cria da fábrica de volantes, Zortea vive expectativa de estreia pelo Grêmio contra o Sportivo Luqueño

Uma oportunidade para mais um jovem vindo das categorias de base mostrar seu talento pelo clube. Nos últimos anos, o Grêmio virou exportador de jogadores da posição.

A sequência de talentos negociados passa por Eduardo Costa, Lucas Leiva, Willian Magrão, Rafael Carioca, Fernando, Ramiro, Walace, Jailson, Arthur, Matheus Henrique, Darlan, Bitello e, mais recentemente, Kaick. Milhões de reais gerados com apenas jogadores de um setor do gramado.

A chance de ser o próximo nome dessa relação acontecerá nesta quinta. Apesar dos avisos de cautela de Felipão para o torcedor quanto ao aproveitamento a curto prazo de mais jovens da base, o talento do meio-campista o rendeu uma oportunidade.

Esforço recompensado

Entre os gremistas que estarão na Arena, dois em particular terão atenção especial com o rendimento de Zortea. Os pais do jogador, Valderi e Solange, guardarão na memória a partida contra o Sportivo Luqueño.

Uma chance de ver o filho de perto, caso ele seja uma das peças utilizadas pela comissão técnica.

— Momento único na vida, pois é um sonho realizado por ele e compartilhado por nos, sentimento de gratidão por todos que fizeram parte dessa caminhada — comentou o pai, 49 anos, e que trabalha como empresário.

Natural de Pinhalzinho, cidade de 21 mil habitantes no oeste catarinense, o volante fez sua estreia pela seleção brasileira de base no ano passado. Ele representou o clube na categoria sub-17, na conquista da Cascais Cup do ano passado.

— Imaginar meu filho entrar em campo, vestindo a camisa do Grêmio, no time profissional, é a realização de um sonho que sonhamos juntos. É a confirmação de que todo esforço valeu a pena. Coração cheio de orgulho e de gratidão — disse Solange, 43 anos, funcionária pública federal.

Vinda envolveu outro jovem da base tricolor

Para levar o lateral, o clube catarinense aceitou vender um de seus talentos das categorias de base. E também concordou em abater parte do valor da contratação com o pagamento dos salários de Guedes pelo Tricolor. A operação total custou cerca de R$ 2 milhões, por 60% dos direitos econômicos do volante.

Com multa rescisória para o Exterior de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 257 milhões na cotação atual, o jogador tem contrato com o clube gaúcho até 30 de junho de 2026.

Pelo selo de qualidade gremista de formador de volantes, Zortea já atraí olhares de interessados. Mesmo sem ter estreado ainda pelo profissional, o meio-campista é monitorado de perto pelo Grupo City e por clubes da Arábia Saudita.

