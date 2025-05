Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate contra o Godoy Cruz

Com o resultado, o Grêmio fica na segunda posição do Grupo D, com 9 ponto. Arte GZH

Grêmio e Godoy Cruz empataram em 1 a 1 pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira (13), na Arena. João Pedro marcou um golaço com aos cinco minutos de partida. Aos 28, Santino Andino empatou para o time argentino em falha de Volpi.

O confronto começou com pressão gremista, com chances de João Pedro, Monsalve, Braithwaite e Arezo. No final da primeira etapa, o lateral sentiu dores e foi substituído por Igor Serrote.

Com menos de 15 minutos em campo, Serrote caiu em cima da mão esquerda aos dois minutos da etapa final e teve que sair. João Lucas entrou no seu lugar. Amuzu também entrou em campo, no lugar de Arezo.

Mano Menezes tentou dar um gás no ataque nos últimos 15 minutos de jogo e colocou André Henrique e Alysson, substituindo Cristian Olivera e Dodi, mas o placar continuou o mesmo. No último lance da partida, o VAR avaliou um possível pênalti em Ronald, que não foi marcado.

Com o resultado, o Grêmio fica na segunda posição do Grupo D, com 9 pontos, e precisa torcer por resultados paralelos para garantir a classificação direta na próxima rodada.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

O empate passa por uma falha do goleiro. Nota 4

João Pedro

Pode ter sido falha de Petroli, mas o lateral marcou um golaço. Saiu machucado. Nota 6,5

Jemerson

Soube fazer o embate físico contra os atacantes do adversário. Nota 5,5

Wagner Leonardo

Perdeu no corpo com alguma frequência, incluindo na origem do gol do Godoy Cruz. Nota 5

Lucas Esteves

Começou mais solto no campo de ataque. Faltou melhor coordenação para aproveitar esse espaço. Nota 5,5

Dodi

Uma partida abaixo do seu rendimento recente. Ficou mais posicionado para Ronald se soltar. Nota 5,5

Ronald

Outro jogador que mostrou bom rendimento no início da partida. Caiu de rendimento após o gol dos argentinos. Nota 6

Cristian Olivera

O mais lúcido dos atacantes do Grêmio em campo. Sempre perigoso em suas investidas. Nota 6,5

Monsalve

Voltou a mostrar a oscilação de rendimento que o deixou no banco. Muito tempo fora do jogo, mas acertou a trave do Godoy Cruz. Nota 6

Arezo

Perdeu duas chances de marcar. Uma delas quase dentro da pequena área. Nota 4,5

Braithwaite

Sacrificado na improvisação como meia. Brigou muito, mesmo que tenha perdido algumas oportunidades. Nota 6

Igor Serrote

Não ficou 15 minutos em campo, mas cometeu alguns erros técnicos. Saiu com grave lesão no braço esquerdo. Nota 5

João Lucas

Entrou muito fora do ritmo da partida. Pouco acrescentou na hora de atacar. Nota 5

Amuzu

Com todo o Godoy Cruz posicionado no campo de defesa, não conseguiu encontrar espaços. Nota 5,5

André Henrique

Tirou um gol de Braithwaite. Também foi improvisado mais recuado. Nota 5

Alysson

Isolado do time no lado direito. Conseguiu algumas vitórias sobre a marcação. Nota 6

Godoy Cruz

O único jogador mais capacitado tecnicamente do Godoy Cruz garantiu o ponto. Andino aproveitou bem a chance que teve.