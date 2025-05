Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Bragantino

Gols aconteceram no final do segundo tempo. Arte GZH

Com emoção nos minutos finais, Grêmio empatou em 1 a 1 com o Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo ocorreu neste sábado (10), na Arena, em Porto Alegre.

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances para os dois lados. A defesa gremista foi efetiva contra as tentativas do Bragantino de se aproximar da área.

As mudanças de Mano Menezes, aos 14 minutos da segunda etapa, surtiram efeito. Monsalve e Amuzu entraram no lugar de Nathan e Alysson e movimentaram o ataque tricolor.

O Grêmio tomou a frente no placar aos 41 minutos da segunda etapa, com gol de Amuzu de fora da área. Mas mal deu tempo de o torcedor gremista comemorar. O empate veio dois minutos, pelos pés de Pitta.

Com o resultado, o Grêmio continua na segunda página da tabela, na 13ª posição, somando 9 pontos. O próximo compromisso do time de Mano Menezes contra o Godoy Cruz-ARG, pela quinta rodada da Sul-Americana, na terça-feira.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Jogou mais com os pés do que com as mãos. Realizou uma defesaça no contrapé quando ainda estava 0 a 0. Nota 7

Igor Serrote

Sua maior missão com Mano é defender, o que fez na maior parte do tempo. Porém, o gol do Bragantino saiu no seu setor, apesar de existir dúvida se a falha foi dele. Nota 6

Jemerson

Fez uma partida segura a maior parte do tempo. Quase marcou em cabeçada, mas foi envolvido no lance do gol do Bragantino. Nota 6

Wagner Leonardo

Discreto e eficiente em uma noite em que o Grêmio só se defendeu na primeira hora de jogo. Nota 6,5

Marlon

A postura mais defensiva não favorece o seu futebol. Pouco apareceu. Nota 6

Dodi

Cometeu dois erros de passes no começo do jogo. Sua disposição para conter o avanço do Bragantino fez os erros se diluírem no decorrer do jogo. Nota 6,5

Camilo

Precisará jogar mais enquanto for o substituto dos volantes lesionados. Falhou na conexão da defesa com o setor ofensivo. Nota 5,5

Alysson

Um jogo em que não teve oportunidade de mostrar o seu futebol. Se esforçou bastante para marcar. Nota 5,5

Nathan

A única surpresa foi a sua escalação. Em campo foi um resumo de sua passagem pelo Grêmio. Nota 4

Cristian Olivera

Passou a maior parte do jogo enredado entre três adversários. Isolado, fez o que pôde. Nota 6

Braithwaite

A postura defensiva inicial complica o ofício de centroavante. Quando o time avançou, apareceu bem para o jogo, atuando até como meia. Nota 7

Monsalve

Em dois toques na bola já fez mais do que Nathan em toda a partida. Entrou bem mais uma vez. Nota 7

Amuzu

Ainda está desembocado para jogar em velocidade. Ainda assim, conseguiu finalizar duas vezes. Em uma delas saiu o gol. Nota 7,5

Arezo

Teve esforço e uma bola na trave. Nota 6,5

Ronald

Entrou no fim. Sem nota

Bragantino

O Bragantino mostrou entrosamento e velocidade na troca de passes. O ritmo é ditado por Eric Ramires.