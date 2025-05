Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Sportivo Luqueño

Grêmio foi a campo com um time misto.

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0 nesta quinta-feira (28), com gol do jovem Riquelme. O jogo na Arena foi válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Como Godoy Cruz e Atlético Grau empataram, o resultado manteve o Tricolor em segundo da chave, tendo assim que jogar os playoffs do torneio, previstos para agosto. O duelo será contra o Alianza Lima , do Peru.

Para o confronto na Arena, Mano Menezes mandou a campo um time misto , em sua maioria com jogadores reservas. O Grêmio ficou com um a mais desde os 38 minutos da etapa inicial.

Mesmo assim, só conseguiu chegar ao gol contra o já eliminado Sportivo Luqueño aos 30 do segundo tempo, com Riquelme . Na sequência, os paraguaios tiveram mais um jogador expulso.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Grando

Quase foi um espectador. Precisou fazer boa defesa em cobrança de falta no segundo tempo. Nota 6

Gustavo Martins

Jemerson

Irritou a torcida no segundo tempo com alguns lances desnecessários. Nota 4,5

Viery

Lucas Esteves

Criou boas oportunidades no primeiro tempo, quando teve liberdade para atacar. Mais contido na segunda etapa. Nota 6

Ronald

Camilo

Nathan

Aravena

Outro jogador que tinha a chance de ganhar pontos com a torcida. Não aproveitou. Nota 5

Pavon

Arezo

André Henrique

Fez mais do que Arezo. Conseguiu boas combinações no lado direito. Nota 5,5

Riquelme

Cristaldo

Jogou praticamente como um volante, mas chegando na área do adversário. Nota 5

Cristian Olivera

Jardiel

Entrou no final. Sem nota.

Sportivo Luqueño

Hanson pegou pênalti, cabeceios e fez boas intervenções que evitaram uma vitória mais confortável do Grêmio na Arena

